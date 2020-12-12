Arsene Wenger: 'Mesut Özil bir sanatçı'

Arsenal'in tarihinde önemli bir yere sahip olan Arsene Wenger, sezon sonuna kalmadan takımdan gönderilmesi beklenen ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için konuştu.



Türk asıllı Alman oyuncu, haftalık 350 bin poundluk maaşı nedeniyle tartışılıyor ve 7 Mart'tan beri forma şansı bulamadı.



"ETRAFINDA BİR TAKIM KURULMALI"



Wenger açıklamasında; "Takımda yaratıcı özellikleri olan ama savunma yönünde zayıf bir oyuncu var. O zaman yapmanız gereken, Mesut'un defansif özelliklerini kapatacak bir yöntem belirleyerek etrafında bir takım kurmak olur." dedi.



"MESUT BİR SANATÇI"



71 yaşındaki Wenger açıklamalarının devamında; "Mesut yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu tip oyuncular biraz hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir." dedi.



32 yaşındaki Mesut Özil, Fenerbahçe, DC United, LA Galaxy ve Inter Miami gibi kulüplerle anılıyor.



