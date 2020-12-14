ARSENAL'İN KARANLIK SEZONU

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal evinde Burnley ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Burnley 1-0 kazandı ve zor günler yaşayan Arsenal'de kriz daha da büyüdü.Arsenal'de Granit Xhaka 58. dakikada rakibinin boğazına sarıldığı için kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Burnley'ye galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Aubameyang'ın kendi kalesine yaptığı vuruşun ardından geldi.1974'ten sonra ilk kez ligde Burnley'ye kaybeden Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4 mağlubiyet aldı. Londra ekibi o sezon ligi 13. sırada tamamlamıştı.Bu sonucun ardından üst üste 3. yenilgisini alan ve 5 maçtır kazanamayan Arsenal, 13 puanla 15. sırada kaldı. Burnley ise sezonun 2. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi.Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal evinde Southampton ile karşılaşacakken, Burnley deplasnanda Aston Villa'ya konuk olacak.