Arsenal'den Elneny açıklaması geldi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve Arsenal'e geri dönen Muhammed Elneny'nin geleceğiyle ilgili teknik direktör Mikel Arteta'dan açıklama geldi.



Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu için konuşan Arteta, Mısırlı oyuncunun ayrılığını şu aşamada düşünmediklerini kaydetti.



İspanyol hoca, "Elneny'yi iyi tanıyorum. Onunla oynadım ve güçlü yanlarını, eksiklerini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olabileceğinin de farkındayım. Gerçekten etrafında olmak isteyeceğiniz pozitif bir karakter ve çok iyi özellikleri de var. Şu anda bizimle, tüm desteğini verecek. Herkes gibi onun da en iyi performansını vermesi için uygun ortamı hazırlıyoruz. Takımda kalacak mı, bilmiyoruz. 6 Ekim'e daha çok var." ifadelerini kullandı.



Arsenal ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Beşiktaş'ta 36 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



