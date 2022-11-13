Arsenal liderliği sevdi, kayıp yaşamadı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu. Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.



İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 55. dakikasında genç kaptan Odegaard sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 75'te bir kez daha topu ağlara gönderen Odegaard, galibiyetin mimarı olmayı başardı.



Arsenal, bu karşılaşmada sezonun en genç ilk 11'iyle sahaya çıkarken 2007'den beri ilk kez noel tatiline lider olarak girmeyi garantiledi.



Lig sıralamasında ise Arsenal 37 puana yükselerek liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı.





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