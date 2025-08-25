Arsenal'den stoper hamlesi: Hincapie!

Arsenal, stoper transferini tamamlamaya çok yakın.



The Athletic'in haberine göre Arsenal, Bayer Leverkusen'in 23 yaşındaki savunmacısı Piero Hincapie'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.



AYRILMA TALEBİ



Ekvadorlu stoperin kulübüne ayrılma isteğini ilettiği ve önceliğini Arsenal'e verdiği kaydedildi.



Görüşmeler devam ederken, İngiliz ekibinin 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden daha makul bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlamaya çalıştığı aktarıldı.



Hincapie, ayrıcı sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.



Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper, 3 gol ve 2 asist kaydetti.



