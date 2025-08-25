25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Arsenal'den stoper hamlesi: Hincapie!

Arsenal, Leverkusen'den 23 yaşındaki stoper Piero Hincapie'yi transfer etmek istiyor.

calendar 25 Ağustos 2025 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, stoper transferini tamamlamaya çok yakın.

The Athletic'in haberine göre Arsenal, Bayer Leverkusen'in 23 yaşındaki savunmacısı Piero Hincapie'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AYRILMA TALEBİ

Ekvadorlu stoperin kulübüne ayrılma isteğini ilettiği ve önceliğini Arsenal'e verdiği kaydedildi.

Görüşmeler devam ederken, İngiliz ekibinin 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden daha makul bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

Hincapie, ayrıcı sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
