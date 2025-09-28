28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-065'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-290'
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-165'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Arsenal'den son dakika zaferi!

Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United deplasmanına konuk olan Arsenal, geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

28 Eylül 2025 20:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den son dakika zaferi!




İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastler United sahasında Arsenal'i ağırladı.
 
St. James' Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
 
Newcastle United, Nick Woltemade'nin 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
 
Arsenal'de 84. dakikada Mikel Merino maça eşitliği getirdi.
 
Maç tam bitti derken Arsenal'de Gabriel sahneye çıktı attığı gol ile takımına 2-1 kazandırdı.
 
Ligin sonraki haftasında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Arsenal ise West Ham United'i konuk edecek.
  
