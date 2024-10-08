Arsenal'den Conor McGregor soruşturması!

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'un Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın ardından Bukayo Saka ile şakalaşması kurum içi soruşturmaya dönüştü.

, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Conor McGregor soruşturması!
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08 Ekim 2024 15:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahasında PSG'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eski UFC şampiyonu Conor McGregor ile Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka arasında yaşananlar gündeme oturdu.

MCGREGOR, SAKA İLE ŞAKALAŞTI

Sahaya giren McGregor, Saka'ya şaka amaçlı tekme ve yumruklar attı. İrlandalı dövüşçünün bu hareketi sonrası Arsenal'de adeta kırmızı alarm verildi.

ARSENAL SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, McGregor'un Saka'ya yaptıkları sonrası kurum içi soruşturma başlattı. Premier Lig devi, eski UFC şampiyonunun sahaya girmek izin almadığı halde orada ne işi olduğunu araştırıyor. Arsenal'in artık maç sonlarında ünlü isimlerin sahaya girişini tamamen yasaklaması bekleniyor.

SAHAYA NASIL GİRDİ?

McGregor ve beraberindeki arkadaşlarının ise bir şirket üzerinden Emirates'te bir loca da içeren VIP bilet aldıkları belirtiliyor. Bu VIP biletin maç sonu saha içine de girebilmeyi sağladığı ve McGregor'un bu sayede Saka'ya bu kadar yaklaşabildiği konuşuluyor.

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