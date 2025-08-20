Arsenal'de Havertz yerine Eze

Arsenal, Kai Havertz'in sakatlığının ardından hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti.Arsenal, Havertz yerine Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze ile ilgileniyor. Eze de Arsenal'e transfer olmaya sıcak bakıyor.Romano'nun haberine göre, Eze için Crystal Palace ile temasa geçen Arsenal, transfer için 60 milyon sterlin (69.2 milyon euro) karşılığında anlaşma sağladı.Tottenham, 27 yaşındaki futbolcu ve Crystal Palace ile transfer için anlaşmıştı. Eze, Arsenal'in kendisi için devreye girmesinin ardından rotasını Arsenal'e çevirdi. 27 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace ile Arsenal arasındaki anlaşmanın ardından Arsenal'e transfer olmaya hazırlanıyor. Tottenham, Eze'nin bu kararının ardından alternatif isimlere yönelecek.Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Eze'nin, Crystal Palace ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.