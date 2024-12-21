Arsenal'de Bukayo Saka'nın sakatlığı ciddi görünüyor

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal'in Crystal Palace ile karşılaştığı mücadelede Bukayo Saka, 24. dakikada sakatlanarak yerini Trossard'a bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de Bukayo Saka'nın sakatlığı ciddi görünüyor
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21 Aralık 2024 23:38
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Selhurst Park'taki mücadeleyi Arsenal 5-1'lik skorla kazandı.

DURUM CİDDİ OLABİLİR

Arsenal'de 24. dakikada sakatlanan Bukayo Saka, yerini Leandro Trossard'a bıraktı. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Saka'nın sakatlığı konusunda oldukça endişeliyiz." Arka adalesini tuttu ve devam edemedi. Durumu değerlendirilecek, ancak evet, oldukça endişeliyiz." yorumunda bulundu. 

23 yaşındaki İngiliz oyuncunun stadı koltuk değnekleriyle terk ettiği öğrenildi.

SAKA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Bukayo Saka, bu sezon Arsenal'le çıktığı 24 maçta 9 gol 13 asistlik katkı sundu.
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