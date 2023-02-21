Arsen Zakharyan: 'Galatasaray'a transfer olmayacağım'

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Dinamo Moskova'nın genç orta saha oyuncusuiçin teklif yapan Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi.Sarı-kırmızılı yönetim 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Moskova'ya 4 yıl vadeyle ödeme yapma kaydı ile 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve Rus ekibinin cevabını beklemeye geçti. Ancak Arsen Zakharyan kararını açıkladı.Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "!" açıklamasını yaptı.Dinamo Moskova Yönetim Kurulu Üyesi Sergey Stepashin konuyla ilgili açıklamasında "" diye konuştu.Bu arada Dinamo Moskova Kulübü, Arsen Zakharyan'ın antrenman görüntülerini paylaşarak "Arsen Zakharyan burada ve bizimle" mesajı verildi.Asıl mevkisi 10 numara olan ve orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabilen Zakharyan bu sezon D.Moskova ile 16'sı ligde 6'sı Rusya Kupası'nda 22 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistle 9 gole direkt katkı verdi.