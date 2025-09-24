Armando Bacot: 'İlk defa böyle bir ortamda oynadım'

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Armando Bacot, Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettikleri Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından konuştu.



Bacot, "İnanılmaz güzeldi. Bu kadar büyük bir kalabalık olmasını beklemiyordum. Neyi beklediğimi de bilmiyordum. Harika bir ortamdı. İlk defa böyle bir ortamda maça çıktığım için alışmam gerekti." dedi.



Birleşik Amerikalı pivot, "Böyle bir kupayı kazanmak çok güzel oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Armando Bacot, mücadeleyi 13.54 dakikada 4 sayı ve 4 ribaund ile tamamladı.



