Arkas Spor'un, CEV Kupası'nda rakibi belli oldu

Arkas Spor'un Erkekler CEV Kupası'ndaki rakibi Yunanistan ekibi Olympiakos oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor'un, CEV Kupası'nda rakibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 15:28
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

CEV Kupası'nda bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanan Arkas Spor, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Ziraat Bankkart'ın da yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada bitiren Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

Arkas Spor, rakibiyle ilk maçını 30-31 Ocak veya 1 Şubat'ta Yunanistan'da, rövanşı ise 1 hafta sonra İzmir'de oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery