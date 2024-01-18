Arkas Spor'un, CEV Kupası'nda rakibi belli oldu

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.



CEV Kupası'nda bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanan Arkas Spor, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İzmir temsilcisi, çeyrek finalde Ziraat Bankkart'ın da yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada bitiren Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti.



Arkas Spor, rakibiyle ilk maçını 30-31 Ocak veya 1 Şubat'ta Yunanistan'da, rövanşı ise 1 hafta sonra İzmir'de oynayacak.



