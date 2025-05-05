Arda Turan için sürpriz gelişme!

Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a olan ilgisi dışında 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bir takımın da talebi var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan için sürpriz gelişme!
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05 Mayıs 2025 20:42
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den bir talip çıktı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a olan ilgisi dışında 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bir takımın da talebi bulunuyor. Haberin detaylarında Arda Turan'a talip olan Süper Lig ekibinin adı verilmedi.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon ligde 33 maçta 50 puan topladı.

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