Arda Güler için Galatasaray derbisinde tarihe geçme fırsatı!

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda oynadığı oyun ve attığı gollerle dikkat çeken genç yetenek Arda Güler bu derbide tarihe geçme fırsatı yakalayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Arda Güler için Galatasaray derbisinde tarihe geçme fırsatı!
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06 Nisan 2022 08:56
Süper Lig'de son 7 maçın 6'sının kazanan ve ikinci sıra için iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak.

Son olarak Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Sarı-Lacivertliler'in kısa bir süre önce sözleşmesini uzattığı Arda Güler, Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa'nın devlerini peşine takmayı başarmış, Bayern Münih, Arsenal gibi kulüplerin scoutları genç yıldızı takibe almıştı.

TARİHE GEÇME FIRSATI

Süper Lig'de aldığı süreye göre dakika başına en sık gol katkısı sağlayan ve Fenerbahçe forması ile gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler, forma şansı bulması halinde Galatasaray derbisinde bir kez daha tarihe geçme fırsatı yakalayacak. 

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