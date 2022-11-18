Arda Güler'i bulan scout: 'Ne Ardalar bulmuştum'

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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı'in hikayesini haberleştiren İtalyan gazetelerinde adı geçen ve önemli oyuncu gözlemcilerinden (Şef scout) biri olarak gösterilen, Türk futbolunda kendini Don Kişot gibi hissettiğini söyledi.Daha önce hem Altınordu hemdeilegibi oyuncuları keşfetmesiyle dikkat çeken Serhat Pekmezci, Türk futbolunun geldiği aşamayı, yeni yetişen oyuncuları ve oyuncu takip etme ile yetiştirmenin inceliklerini anlattı.Normalde teknik direktörlük yapmasını sağlayacak UEFA belgesine sahip olduğunu ancak son 10 yıldır genç yetenek arama-tarama ekiplerinin yöneticiliğini üstlendiğini belirten Pekmezci, Arda Güler'in A Milli Takım'a çağırılmasını sevinçle karşıladığını, onun karakteri, azmi, iradesi, terbiyesi ve yetenekleriyle çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti.Bir İtalyan gazetesinin "Böyle yetenek yüz yılda bir gelir" başlığıyla verdiği Arda Güler haberine vurgu yapan Pekmezci, "" ifadelerini kullandı.Bu anlatımının şaşkınlıkla karşılandığını ancak daha önce Çağlar Söyüncü'nün keşfedilmesini de sağladığı için iddialı olduğunu vurgulayan Pekmezci, oyuncularla ilgili bu tür iddialı laflar için bilmenin yetmeyeceğinin, bazen hissetmek gerektiğinin altını çizdi. Pekmezci, "" diye konuştu.Arda Güler'in bundan sonraki Türk çocuklarının gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de bakış açısını değiştirecek bir model oluşturduğunu anlatan Pekmezci, şöyle devam etti:Bugüne kadar 600 bine yakın oyuncu izlediklerini aktaran Pekmezci, yetenek tespiti kadar yetenek yönetimi ile pazarlamanın da önemli olduğunu anlattı.Arda Güler'in Türk gençleri için ikonik bir simge haline geldiğini ve yeni bir süreci temsil ettiğini dile getiren Serhat Pekmezci, "" değerlendirmesinde bulundu.Oyuncuları yıldız yapan en önemli faktörün aile ve ilk yetiştiriliş tarzı olduğuna dikkat çeken deneyimli gözlemci, ailesi tarafından öz güvenli yetiştirilen Arda Güler'in sahaya çıktığında 20 yıldır Fenerbahçe'de oynuyormuşçasına bir rahatlığı bulunduğunu vurguladı.Arda Güler'le ilk karşılaşmasının, başka bir futbolcu izlemek için gittiği Ankara'daki bir 14 yaş altı maçında gerçekleştiğini belirten Pekmezci, "" şeklinde konuştu.Bu oyuncunun maç videolarını bir şekilde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ulaştırdığını ve bunun üzerine kendisiyle temas kurulduğunu anlatan Pekmezci, "" ifadelerini kullandı.Uzman gözlemci, Arda Güler'in son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayan Gençlerbirliği'nden 200 bin lira ve satıştan yüzde 20 pay karşılığında, yetiştirme tazminatları da ödenerek transfer edildiğini dile getirdi.Arda Güler gibi yüzlerce oyuncu olduğunu savunan Pekmezci, oyuncuların doğru zamanda tespit edilmesi gerektiğine değinerek, "" şeklinde görüş belirtti.Türkiye'de makale yayımlayan, bilimsel sunum yapan bir akademi direktörü duymadığına işaret eden Pekmezci, "" diye konuştu.Kamuoyunun çok beklentiye girdiği bazı futbolcuların kaybolmasına yeteneğin yönetilememesi sorununun sebep olduğunu vurgulayan Pekmezci, "" dedi.Futbolcu ailelerini menajerlerin değil futbol bilginlerinin ve ilgili kurumların araması gerektiğini vurgulayan Pekmezci, "" şeklinde konuştu.Her sorumlunun kendi üzerine düşeni yapması durumunda futbolda problem kalmayacağını kaydeden Pekmezci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oyuncuya bir meta olarak, para olarak bakarsanız, kariyeriyle ilgili onun adına değil de biraz kendi ticaretinizle ilgili karar verirsiniz." diyen pekmezci, "" ifadelerini kullandı.Son olarak, Arda Güler'in fiziksel yeterliliği olmadığı için oynatılmadığı yorumlarına değinen Pekmezci, "" diyerek sözlerini tamamladı.