Arda Güler'den tarihe geçen gol

Dinamo Kiev ağlarını havalandıran Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den tarihe geçen gol
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03 Kasım 2022 23:51
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e konuk olduğu karşılaşmada Arda Güler bir ilki yaşadı.

Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanıda kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de sahaya çıktı ve mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde asist yapan Arda Güler, Dortmundlu Jude Bellingham'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları grup aşamasında hem gol hem de asist yapan en genç oyuncu ünvanını da elde etti.

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