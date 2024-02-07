Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, süre alamamasıyla ilgili konuştu.



Genç milli oyuncu, yapılan eleştirilere rağmen Real Madrid'de mutlu olduğunu teknik heyete bildirdi.



"BENİ HİÇ TANIMIYORLAR"



Defansa Central'de yer alan habere göre; teknik ekiple görüşen Arda Güler:, "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek." ifadelerini kullandı.



GÜÇLENMESİ LAZIM



Haberde Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in yeteneklerine güvendiğini ancak fiziksel olarak biraz daha gelişmesi gerektiğini istediği yazıldı. Oyuncunun kendisinin de bunun farkında olduğu ifade edildi.



Fenerbahçe'den 20+10 milyon euroya transfer edilen Arda, Real Madrid formasıyla 3 maçta forma giydi.



