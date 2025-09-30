Arda Güler asist yaptı, Real Madrid rahat kazandı!

🤝Arda Güler topa dokunuyor, Kylian Mbappe golünü atıyor!



Hat-Trick!⚽️⚽️⚽️pic.twitter.com/OgUPgCHQKX



— Sporx (@sporx) September 30, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty'ye konuk oldu.Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan, 52. ve 73. dakikalarda'in asistlerindekaydetti. 83. dakikada, 90+3. dakikada iseskoru belirleyen golleri attı.Real Madrid ile mücadeleye ilk 11'de başlayan80. dakikada yerinia bıraktı.Bu sonucun ardından Real Madrid, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Almaty, 0 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Juventus'u konuk edecek. Kairat Almaty ise Pafos'u konuk edecek.