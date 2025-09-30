30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-026'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-026'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-026'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid rahat kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Kairat Almaty'yi 5-0 mağlup etti.

calendar 30 Eylül 2025 21:43 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid rahat kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty'ye konuk oldu.

Ortalyq Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 5-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan, 52. ve 73. dakikalarda Arda Güler'in asistlerinde Kylian Mbappe kaydetti. 83. dakikada Eduardo Camavinga, 90+3. dakikada ise Brahim Diaz skoru belirleyen golleri attı.

Real Madrid ile mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 80. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Almaty, 0 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Juventus'u konuk edecek. Kairat Almaty ise Pafos'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
