Arda Güler, 10 numarayla sahada

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 10 numaralı formayla ilk kez Slovacko deplasmanında sahaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, 10 numarayla sahada
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11 Ağustos 2022 21:16
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez Slovacko deplasmanında 11'de maça başladı.

Daha önce yıldız oyuncuların giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler terletecek. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı.

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