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Arca Çorum FK'de Diniyev ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Azerbaycanlı oyuncu Coşqun Diniyev ile yollar ayrıldı.

calendar 28 Temmuz 2025 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Arca Çorum FK'de Diniyev ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Azerbaycanlı oyuncu Coşqun Diniyev ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Çoşqun Diniyev ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı siyahlı ekibe 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde katılan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, Çorum FK formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.

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