09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-054'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Aras Spor, Kupa Voley'de çeyrek final biletini kaptı!

Aras Spor, Kupa Voley 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yenerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

calendar 09 Ekim 2025 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aras Spor, Kupa Voley'de çeyrek final biletini kaptı!
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

Aras Spor, grubu lider tamamlayarak çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal

Aras Spor: Kalandadze, Merve Atlıer, Smrek, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Anthouli, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Perez)

Nilüfer Belediyespor Eker: Ndiaye, Ecenur Aksoy, Shemanova, Buse Ünal Pehlivan, Yasemin Şahin, Edwards (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-23, 25-17, 16-25, 21-25, 15-11

Süre: 123 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
