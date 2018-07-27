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Aras Özbiliz'in yeni takımı! 1. Lig'e gidiyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Aras Özbiliz'in İstanbulspor'a kiralanacağı öne sürüldü.

Kaynak: Sabah
Aras Özbiliz'in yeni takımı! 1. Lig'e gidiyor...
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27 Temmuz 2018 10:18
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz takımdan ayrılıyor.

28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Siyah beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin euro.

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