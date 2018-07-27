Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz takımdan ayrılıyor.
28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Siyah beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin euro.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
28 yaşındaki oyuncunun Spor Toto 1. lig ekibi İstanbulspor ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Siyah beyazlı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermenistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aras'ın piyasa değeri 200 bin euro.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın