Aras Kargo'nun filede konuğu Beşiktaş

Kümede kalma mücadelesi veren Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Aras Kargo'nun filede konuğu Beşiktaş
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12 Aralık 2024 15:13
Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aras Kargo, cuma günü ilk yarının son maçında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Akif Kabak, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek.

TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak müsabakanın biletleri 2'nci kategori 200, 1'inci kategori ve deplasman tribünü 300 TL'den satışa sunuldu.

Ligde 12 maçta 2 galibiyet alan Aras Kargo 12'nci sırada, aynı periyotta 4 galibiyet elde eden Beşiktaş ise 10'uncu basamakta yer alıyor.
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