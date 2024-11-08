Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Steven Gerrard yönetimindeki Al İttifak ile karşı karşıya geldi.



Kingdom Arena'da oynanan maçı Al Hilal, 3-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 45+2, 81 ve 90+6. dakikalarda sırasıyla Aleksandar Mitrovic, Malcom ve Mohamed Al Qahtani'den geldi. Al İttifak'ın tek golünü 90+4'de penaltıdan Vitinho kaydetti.



Al İttifak'ta Abdullah Radif 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu galibiyetle birlikte Al Hilal, puanını 28'e çıkardı. Al İttifak ise 11 puanda kaldı.



Al Hilal, bir sonraki maçında ligde Al-Khaleej deplasmanına gidecek.



Al İttifak ise Al-Riyadh deplasmanına gidecek.