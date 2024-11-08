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Arabistan'da Jesus rüzgarı esmeye devam ediyor!

Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Al Hilal, evinde Al İttifak'ı 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Arabistan'da Jesus rüzgarı esmeye devam ediyor!
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08 Kasım 2024 19:57
Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Steven Gerrard yönetimindeki Al İttifak ile karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan maçı Al Hilal, 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 45+2, 81 ve 90+6.  dakikalarda sırasıyla Aleksandar Mitrovic, Malcom ve Mohamed Al Qahtani'den geldi. Al İttifak'ın tek golünü 90+4'de penaltıdan Vitinho kaydetti.

Al İttifak'ta Abdullah Radif 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Al Hilal, puanını 28'e çıkardı. Al İttifak ise 11 puanda kaldı.

Al Hilal, bir sonraki maçında ligde Al-Khaleej deplasmanına gidecek. 

Al İttifak ise Al-Riyadh deplasmanına gidecek.
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