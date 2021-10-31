Antwerp Frey ile kazandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, Belçika Ligi'nde deplasmanda Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi.



Ligin 13. haftasında oynanan mücadeleyi Antwerp 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Antwerp'e 3 puanı getiren tek golü 57. dakikada penaltıdan Michael Frey kaydetti.



SAMATTA 65'TE OYUNA GİRDİ



Öte yandan Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika ekibine transfer olan Mbwana Samatta ise karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Antwerp puanını 24'e yükseltti. Cercle Brugge ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antwerp kendi sahasında Anderlecht ile karşılaşacak. Cercle Brugge ise Genk deplasmanına konuk olacak.



FENERBAHÇE MAÇI 4 KASIM'DA



Royal Antwerp, temsilcimiz Fenerbahçe ile 4 Kasım'da Belçika'da karşı karşıya gelecek.





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