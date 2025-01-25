Antony, Real Betis'e transferi için İspanya'da

Antony, Real Betis'e transferi öncesinde İspanya'ya vardı.



Kanat oyuncusu, havaalanında poz vererek yeni macerası için heyecanını gösterdi.



Antony'nin transferi bugün tamamlanmak üzere ve Brezilyalı futbolcunun bu hafta sonu sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.



"HAZIRIM"



Manchester United'da gözden düşen oyuncu, sahalara geri dönmek için sabırsız olduğunu havaalanında gazetecilere şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyum, hazırım."



2022'de Ajax'tan 86 milyon sterlinlik bir bedelle transfer olan Antony, Premier Lig'de çıktığı 62 maçta sadece beş gol atabildi.



SÜRE ALMASINA BAĞLI



United ve Antony, Brezilyalı oyuncunun Betis'te düzenli olarak süre almasını umuyor. Zira anlaşmada, oyuncunun oynama süresine bağlı cezai şartların yer aldığı bildirildi.



Betis'in yıldız oyuncunun 200 bin sterlin civarında olduğu tahmin edilen haftalık maaşının en az 160 bin sterlinini karşılayacağı belirtiliyor. Ayrıca sezon sonunda Antony'nin primlerini de İspanyol kulübü ödeyecek.



SATIN ALMA OPSİYONU YOK



Antony'nin kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.



Brezilyalı oyunucun Manchester United ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor, United, talep ederse sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip.



