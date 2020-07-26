Antonio Conte: "Messi, fantezi futbolda bile bize gelmez"

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Lionel Messi için çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Antonio Conte: 'Messi, fantezi futbolda bile bize gelmez'
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26 Temmuz 2020 15:49
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, son dönemde adı takımı ile anılan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi üzerine açıklamalarda bulundu.

Conte yaptığı açıklamada, Messi iddialarının tamamen yalan olduğunu belirtti.

"FANTEZİ FUTBOLDA BİLE GELMEZ"

Deneyimli Teknik Direktör Messi için; "Onun hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelmez." dedi.

Antonio Conte'nin takımı Inter, Serie A'da 36 maç sonunda 76 puanla 2. sırada yer alıyor.



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