Antonio Conte: 'Bu insanlar çıldırmış dedim'

Tottenham Menajeri Antonio Conte, Aston Villa'ya kendi evlerinde 2-0 yenildikleri yeni yılın ilk maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.



Genel durumlarını değerlendiren Conte, "4 oyuncumuz var ve ardından Lucas Moura ile Gil geliyor. Gil genç bir oyuncu ve bence bugün için iyi bir maç çıkardı. Sonra Kane, Son, Kulusevski ve Richarlison var. Son, kendini geliştirmeye devam etmeli ama bu çok zor bir şey. Kadronun potansiyeline bakacak olursa, şu ana kadar mucizevi bir iş çıkardık. Neden? Çünkü, sadece 12-13 oyuncuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Son 15 maçta hiç sakatlanmadılar ve hep en iyi oyuncularımızla oynadık. Geçen sezonu Arsenal'in 4 puan önünde, Manchester City'nin 20 puan gerisinde bitirdik. Bunun mucize gibi bir iş olduğunu biliyordum." dedi.



"Bu yaz kulübe karşı gayet dürüsttüm." diyen Conte, "Yaz aylarında bizi şampiyonluk adayları arasında gösteren yorumcular vardı. 'Bunlar çıldırmış olmalı' diyordum. Şampiyonluk adayı olmanız için 14-15 tane çok kaliteli oyuncularınız olmalı. Bu oyuncuları çok yetenekli genç oyuncular desteklemeli. Bunun üstüne her yıl 2 tane 60-70 milyon poundluk oyuncu eklemelisiniz. Böylece takımın seviyesini korursunuz. İnsanlar, bir teknik direktör gelince bir anda kazanmayı bekliyor. Ancak, bu bir kültür ve sabır meselesidir. Kazanma kültürünü yaratmak için vakit gerekir." ifadelerini kullandı.



Ligde 5. sıraya düşmeleri hakkında da konuşan Conte, "Bu anı bekliyordum. Şimdi savaşmalıyız, güçlü olmalıyız. Hala mücadelenin içindeyiz. Başlangıçtan sona kadar yol çok uzun. Bir korkum yok. Yaptığım işe güveniyorum, oyuncularıma hala inanıyorum. Ancak bir söz vermem. Hayal satabilirsiniz ama gerçekçi olmak lazım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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