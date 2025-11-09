09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-023'
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
0-019'
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
0-036'
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
0-061'
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
0-557'
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Antoine Griezmann: "Yedek kalmak istemem"

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, Levante maçında sonradan oyuna dahil oldu ve 2 gol attı. Fransız futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada yedek kalmak yerine oynamak istediğini ancak bu kararı anladığını söyledi.

calendar 09 Kasım 2025 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antoine Griezmann: 'Yedek kalmak istemem'
Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, Levante karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TURNUVALARDA GÖRÜYORUZ"

Levante karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olarak 2 gol atan Fransız futbolcu, "Bazen çözüm bulmakta zorlandığımız doğru ama yedek kulübesinden gelenler ekstra güç katıyor ve bu yaklaşımı sürdürmeliyiz. En iyi seviyemize ulaşmak için hala önümüzde yol var." dedi.

Sözlerine devam eden Griezmann, "Yedek kulübesi çok önemli. Bunu, turnuvalarda ileriye giden takımlarda görüyoruz." diye konuştu.

"YEDEK KALMAK İSTEMEM"


Yedek kalmak yerine oynamayı tercih ettiğini söyleyen deneyimli futbolcu, "Bir oyuncuysanız, oynamak istersiniz. Oynamayı tercih ederim ama bunu kabul ediyorum. Ben bir profesyonelim ve takım arkadaşlarıma yardım etmek için bu performansımı sürdürmeliyim." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Atletico Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.

