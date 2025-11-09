Antoine Griezmann: 'Yedek kalmak istemem'

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, Levante karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Levante karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olarak 2 gol atan Fransız futbolcu,dedi.Sözlerine devam eden Griezmann,diye konuştu.Yedek kalmak yerine oynamayı tercih ettiğini söyleyen deneyimli futbolcu,dedi.Atletico Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.