Anthony Martial: "Juventus ve Barcelona beni istedi"

Ara transfer döneminde Manchester United'dan Sevilla'ya giden Anthony Martial, kendisini Juventus ve Barcelona'nın da istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Anthony Martial: 'Juventus ve Barcelona beni istedi'
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09 Şubat 2022 15:58
Sevilla'nın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Anthony Martial, ara transferde kendisini isteyen diğer takımları açıkladı.

Fransız futbolcu, "Barcelona, menajerimle görüştü. Juventus ise imza atmam için ısrarcıydı. Bunlar doğru haberler" ifadelerini kullandı.

Sevilla'nın kendisi için öncelik olduğunu belirten Martial, "Sevilla'da, düzenli ve ilk 11'de oynama şansım var. Tıpkı istediğim gibi" şeklinde konuştu.

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