Anthony Martial: 'Juventus ve Barcelona beni istedi'

Sevilla'nın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Anthony Martial, ara transferde kendisini isteyen diğer takımları açıkladı.



Fransız futbolcu, "Barcelona, menajerimle görüştü. Juventus ise imza atmam için ısrarcıydı. Bunlar doğru haberler" ifadelerini kullandı.



Sevilla'nın kendisi için öncelik olduğunu belirten Martial, "Sevilla'da, düzenli ve ilk 11'de oynama şansım var. Tıpkı istediğim gibi" şeklinde konuştu.





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