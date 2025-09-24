Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, playofflarda yaşanan hayal kırıklığının ardından oyununun yeni bir yönünü geliştirmeye odaklandı.Edwards, efsane isimler Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan ilham alarak orta mesafe ve post-up hücumlarını mükemmelleştirmeyi hedefliyor.Geçen sezon Oklahoma City Thunder'a Batı Konferansı Finali'nde 4-1 yenilen Timberwolves, bu yıl şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Edwards, takımını bir adım ileri taşımak için hücum repertuarına yeni silahlar ekliyor.ESPN'den Shams Charania, Edwards'ın yaz döneminde en çok post-up oyununa yoğunlaştığını belirterek,dedi.Edwards, geçtiğimiz sezon üç sayılık atışlarını geliştirmiş ve %39.5 isabet oranıyla kariyerinin en iyi yüzdesine ulaşmıştı. Ayrıca 320 üçlük isabetiyle NBA'de zirveye çıkmıştı.Sezonu 27.6 sayı ortalamasıyla tamamlayan yıldız oyuncu, klasik orta mesafe hücumlarını oyununa ekleyebilirse hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyabilir. Haziran ayından bu yana takım tesislerinde yoğun antrenman yapan Edwards, video analizleri ve saha çalışmalarını bir arada yürütüyor.