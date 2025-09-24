24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Anthony Edwards, Jordan ve Kobe'nin şutlarına çalışıyor!

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, playofflarda yaşanan hayal kırıklığının ardından oyununun yeni bir yönünü geliştirmeye odaklandı.

24 Eylül 2025 10:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Anthony Edwards, Jordan ve Kobe'nin şutlarına çalışıyor!
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, playofflarda yaşanan hayal kırıklığının ardından oyununun yeni bir yönünü geliştirmeye odaklandı.

Edwards, efsane isimler Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan ilham alarak orta mesafe ve post-up hücumlarını mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Oklahoma City Thunder'a Batı Konferansı Finali'nde 4-1 yenilen Timberwolves, bu yıl şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Edwards, takımını bir adım ileri taşımak için hücum repertuarına yeni silahlar ekliyor.


ESPN'den Shams Charania, Edwards'ın yaz döneminde en çok post-up oyununa yoğunlaştığını belirterek, "Anthony Edwards bu yaz orta post, yüksek post ve alçak post çalışmalarına odaklandı. Özellikle orta mesafe şut ve fadeaway atışlar üzerinde duruyor. Kobe ve MJ'in oyunlarını izleyerek bu hareketleri öğreniyor." dedi.

Edwards, geçtiğimiz sezon üç sayılık atışlarını geliştirmiş ve %39.5 isabet oranıyla kariyerinin en iyi yüzdesine ulaşmıştı. Ayrıca 320 üçlük isabetiyle NBA'de zirveye çıkmıştı.

Sezonu 27.6 sayı ortalamasıyla tamamlayan yıldız oyuncu, klasik orta mesafe hücumlarını oyununa ekleyebilirse hücum gücünü bir üst seviyeye taşıyabilir. Haziran ayından bu yana takım tesislerinde yoğun antrenman yapan Edwards, video analizleri ve saha çalışmalarını bir arada yürütüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
