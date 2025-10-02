02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Anthony Davis kampa kilo alarak geldi, sebebine değindi

Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, geçtiğimiz sezona göre biraz daha kilolu başlamasının sebebini açıkladı.

Anthony Davis kampa kilo alarak geldi, sebebine değindi
Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, geçtiğimiz sezona göre biraz daha kilolu başlamasının sebebini açıkladı.

Davis, 2025-26 sezonuna yaklaşık 121 kilo ile giriyor ve bu miktar, geçen yıla kıyasla yaklaşık 7 kilo daha fazla. Mavs uzunu, sezon başına daha ağır girmeyi tercih ettiğini çünkü sezon ilerledikçe kilo kaybettiğini söyledi.

ESPN'den Tim MacMahon'a konuşan Davis, "Kendimi iyi hissediyorum. Neredeyse her sezona böyle giriyorum çünkü yazın çok fazla kilo alıyorum. Kasım ayına geldiğimde genellikle 255-258 libre civarında oluyorum. Oynayacağım kiloda kampa girmek istemem çünkü sezon içinde kilo veriyorum ve çok küçülüyorum" dedi.


Davis, kamp sırasında şimdiden beş libre kaybettiğini belirterek, "Koşu ve oyunlarla birlikte çok hızlı kilo veriyorum. Genellikle 10-12 libre çok çabuk gidiyor. Bu yüzden hiç endişelenmiyorum. Kendimi harika hissediyorum, iyi hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles Lakers ile başladığı sezonda 253 libre olan Davis, şu anda resmi olarak 268 libre. 32 yaşındaki yıldız, yaz döneminde geçirdiği göz ameliyatı nedeniyle sahada sınırlı çalışabildi.

2024-25 sezonunda Lakers ve Mavericks formalarıyla toplam 51 maçta görev yapan Davis, 24,7 sayı, 11,6 ribaunt, 3,5 asist, 2,2 blok ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı. %51,6 saha içi isabetiyle oynayan Davis, sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla da mücadele etti. Dallas formasıyla oynarken sol adduktor sakatlığı nedeniyle önemli süreler kaçırmıştı.

Mavericks, yeni NBA sezonunu 22 Ekim'de San Antonio Spurs karşısında açacak.

