Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, geçtiğimiz sezona göre biraz daha kilolu başlamasının sebebini açıkladı.Davis, 2025-26 sezonuna yaklaşık 121 kilo ile giriyor ve bu miktar, geçen yıla kıyasla yaklaşık 7 kilo daha fazla. Mavs uzunu, sezon başına daha ağır girmeyi tercih ettiğini çünkü sezon ilerledikçe kilo kaybettiğini söyledi.ESPN'den Tim MacMahon'a konuşan Davis,dedi.Davis, kamp sırasında şimdiden beş libre kaybettiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl Los Angeles Lakers ile başladığı sezonda 253 libre olan Davis, şu anda resmi olarak 268 libre. 32 yaşındaki yıldız, yaz döneminde geçirdiği göz ameliyatı nedeniyle sahada sınırlı çalışabildi.2024-25 sezonunda Lakers ve Mavericks formalarıyla toplam 51 maçta görev yapan Davis, 24,7 sayı, 11,6 ribaunt, 3,5 asist, 2,2 blok ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı. %51,6 saha içi isabetiyle oynayan Davis, sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla da mücadele etti. Dallas formasıyla oynarken sol adduktor sakatlığı nedeniyle önemli süreler kaçırmıştı.Mavericks, yeni NBA sezonunu 22 Ekim'de San Antonio Spurs karşısında açacak.