Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, EuroLeague basketbolunu NBA maçlarından daha fazla izlediğini söyledi ve Avrupa liginin oyun tarzını övdü.



"EuroLeague gerçekten inanılmaz bir lig. Çok, çok yetenekli," diyen Antetokounmpo, "Muhtemelen EuroLeague'deki ilk iki, üç, dört takım NBA takımlarıyla eşdeğer." şeklinde konuştu.



İki kez MVP ödülü kazanan yıldız, kardeşi Kostas Antetokounmpo'nun forma giydiği Panathinaikos'u örnek gösterdi. "Panathinaikos'un neredeyse dokuz NBA oyuncusu var," diyen Giannis, birçok EuroLeague takımında eski NBA oyuncularının da yer aldığını belirtti ve buna rağmen genel rekabet seviyesinin farklı olduğunu da vurguladı.



"EuroLeague basketbolunu izlemek, NBA basketbolunu izlemekten daha fazla keyif alıyorum," diyen Antetokounmpo, "Ama kesinlikle aynı değil. Rekabet seviyesi aynı değil." ifadelerini kullandı.



Antetokounmpo, NBA takımlarının hala üstün olduğunu ve özellikle en güçlü takımların, EuroLeague rakipleri karşısında ezici üstünlük sağlayacağını belirtti:



"Buradaki en iyi takımlar, mesela Denver, OKC ve Boston, birçok EuroLeague takımını yenecektir."



Ayrıca NBA ve EuroLeague takımları arasındaki olası karşılaşmaların, kural farkları nedeniyle nasıl etkileneceğini de tartıştı. EuroLeague ekiplerinin, FIBA kuralları altında rekabetçi olabileceğini ancak NBA kuralları altında zorlanacaklarını söyledi:



"Eğer FIBA kurallarıyla oynanırsa, belki bazı takımların şansı olabilir. Ama NBA kurallarıyla oynarsanız, o takımların hiçbiri şans bulamaz."



FIBA kuralları, daha kısa üç sayı çizgisi, daha fiziksel bir savunma tarzı ve 40 dakikalık maç süresi gibi farklar içeriyor. Bu farklılıklar, Avrupa takımlarının NBA takımlarına karşı uluslararası turnuvalarda avantaj sağlamasına neden olabiliyor.



Yakın zamanda Golden State Warriors forveti Draymond Green de benzer görüşler dile getirmiş, NBA'deki oyun tarzını "sıkıcı" bulduğunu ifade etmişti.



