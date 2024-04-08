Ante Rebic ülkesine geri dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat istediği verimi alamadığı Ante Rebic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic ülkesine geri dönüyor
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08 Nisan 2024 11:08
Beşiktaş sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Ante Rebic ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran siyah-beyazlı yönetim, "kulüp bul1 talimatını verdi.

Ante Rebic'e ülkesinden talipler oldupu ve Hırvatistan'da futbol kariyerine devam edebileceği belirtildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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