Antalyaspor - Trabzonspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede Serkan Tokat, VAR hakemi olarak görev yapacak.
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
11'ler
Antalyaspor
Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright.
Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright.
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Doğucan, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
53. randevu
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.
Antalya'da Trabzonspor üstün
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.<img 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