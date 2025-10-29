Antalyaspor sahasında üç golle rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sahasında 2. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaştı.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada penaltıdan Ramzi Safuri, 48. dakikada Tomas Cvancara ve 60. dakikada Yohan Boli kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor adını bir üst tura yazdırırken, Bursaspor turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hesap.com Antalyaspor, Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atladı.
36. dakikada Cvancara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Hesap.com Antalyaspor, Safuri'nin penaltı golüyle öne geçti: 1-0.
Akdeniz temsilcisi, soyunma odasına 1-0 önde girdi.
48. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Boli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Cvancara, meşin yuvarlağı kaleci Kerem Matışlı'nın solundan ağlara gönderdi: 2-0.
60. dakikada Safuri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Boli, kaleci Kerem Matışlı'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Antalya ekibi, üst tura çıktı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Van de Streek), Hüseyin Türkmen (Dk. 64 Veysel Sarı), Dzhikiya (Dk. 80 Bahadır Öztürk), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ceesay, Cvancara, Safuri (Dk. 80 Kerem Kayaarası), Storm (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım), Boli
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Furkan Emre Ünver, Enes Kaya, Sefa Narin (Dk. 65 Cihat Kaan Çatak), Ali Kerim Yıldız, Tunahan Ergül (Dk. 53 Ensar Duman), Muhammet Zeki Dursun (Dk. 65 Musa Çağıran), Ahmet Hakan Atış (Dk. 76 Arda Ahmet Güneş), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 76 Alperen Karaca)
Goller: Dk. 36 Safuri (Penaltıdan), Dk. 48 Cvancara, Dk. 60 Boli (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Safuri, Dk. 43 Boli (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 36 Ertuğrul İdris Furat (Bursaspor)
Antalyaspor sahasında üç golle rahat turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sahasında 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sahasında 2. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaştı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!
-
9
Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı!
-
8
Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
-
7
Liverpool'a Anfield'da soğuk duş! Yine Palace yine kayıp
-
6
Kenan yine sahnede! Juventus, Udinese engelini aştı
-
5
Galatasaray'da Icardi çıkmazı
-
4
İlkay Gündoğan'ın son durumu
-
3
Erden Timur: "İnşallah soruşturma derindir!"
-
2
Hakan Çalhanoğlu, yıldızlaştı Inter rahat kazandı!
-
1
Bahis skandalında yeni perde: Futbolcular!
- 12:39 Göztepe'de tek hedef galibiyet
- 12:39 Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü
- 12:36 Muğlaspor, Elazığspor'u yenilenen stadında ağırlayacak
- 12:36 Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor
- 12:35 Manisa FK, tüm motivasyonunu lige verecek
- 12:33 Petkimspor, Avrupa'da zirveye kuruldu
- 12:32 Karşıyakalı Hamza, beklentilerin uzağında
- 12:27 Başsavcılık'tan Zorbay Küçük açıklaması
- 12:21 Bouchouari: "Maçlardan önce Kur'an dinlerim!"
- 12:18 Euroleague'den Münih için Fenerbahçe Beko'ya sözlü onay!
- 12:10 Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı
- 12:04 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonundan Türkiye'ye övgü
- 12:02 Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda
- 11:57 Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor
- 11:53 Torreira: "Çok güzel bir ülkedeyim!"
- 11:52 NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Raptors'ı yendi
- 11:44 Arda Turan'dan oyuncularına eleştiri: "Bu kadar gol kaçırmamalıyız!"
- 11:42 Galatasaray'ın derbi kozu: Okan Buruk
- 11:37 Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında!
- 11:32 1. Lig'de 11. hafta heyecanı!
- 11:28 Kocaelispor, Başakşehir maçında seriyi sürdürmek istiyor!
- 11:25 Süper Lig'de derbi haftası!
- 11:22 Başakşehir, seri için Kocaelispor karşısında!
- 10:59 Wilfried Singo: "Oynamaya hazırım!"
- 10:53 Zorbay Küçük'ten açıklama: "Ben bahis oynamadım"
- 10:41 Ismael Jakobs bir adım önde
- 10:36 Galatasaray'da Osimhen fırtınası
- 10:22 Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
- 10:13 Beşiktaş'ta derbide tüm gözler Cengiz Ünder'de!
- 10:12 Galatasaray'ın hedefi: "Seriye devam!"
- 10:09 Tedesco'dan İsmail Yüksek'e tebrik!
- 10:05 Fenerbahçe'de Brezilyalılar çok mutlu!
- 10:04 Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı öncesi prim dopingi
- 09:55 Galatasaray, Avrupa'da 'performans' antrenörü arıyor
- 09:53 Fenerbahçe'de derbi öncesi Jhon Duran kararı!
- 09:40 Okan Buruk'un rekoru çok, eşi benzeri yok
- 09:38 Beşiktaş'ın derbide en büyük kozu evi!
- 09:35 Beşiktaş'ta Rafa varsa yenilgi yok!
- 09:29 Erden Timur: "İnşallah soruşturma derindir!"
- 09:29 Sergen Yalçın'dan Abraham ile derbi öncesi görüşme!
- 09:17 Torreira, eksta çalıştı ve açığı kapattı
- 09:13 En-Nesyri, Süper Lig'in zirvesinde!
- 09:09 Fenerbahçe'de Edson Alvarez, ülkesinde gündem!
- 09:04 Fenerbahçe'de Alvarez sevinci!
- 09:04 Muslera'dan Uğurcan'a özel tebrik
- 08:58 Okan Buruk'tan iki Trabzonsporlu'ya özel önlem
- 08:55 Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı!
- 08:49 İlkay Gündoğan'ın son durumu
- 08:45 Beşiktaş'ta derbiye özel prim!
- 08:44 Okan Buruk'un Gabriel Sara planı
- 08:42 Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği!
- 08:33 Fenerbahçe'de kadro dışı süresi kararı: Takım aramaya başladılar!
- 08:29 Avrupa'da bir Bayern bir Galatasaray
- 08:22 Sebastian Szymanski için flaş iddia: "Beni Fenerbahçe'de sevmiyorlar"
- 08:21 Galatasaray'da çare Kaan
- 08:14 Galatasaray'da Icardi çıkmazı
- 01:46 Monaco, Olympiakos'a karşı deplasmanda hata yapmadı!
- 01:44 Benfica, Tondela'yı rahat geçerek yarı finale yükseldi
- 01:26 Fenerbahçe, EuroLeague'de Real Madrid'e konuk!
- 01:22 Newcastle United, evinde Tottenham'a şans tanımadı
Arsenal, Brighton'ı mağlup ederek kupada tur atladı
PSG, deplasmanda Lorient'e diş geçiremedi!
Roma, liderliğe oynuyor! Parma karşısında 3 puan
Kenan yine sahnede! Juventus, Udinese engelini aştı
Como sahasında üç golle üç puanı aldı!
Eden Hazard, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi
Lyon, Real Madrid'den Endrick için devrede!
Real Madrid'den UEFA'ya tazminat talebi
Vinicius Jr'dan El Clasico'daki tepkisi için açıklama!
Barcelona'yı üzen sakatlık haberi: Pedri
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|11
|11
|Başakşehir
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|10
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4