Antalyaspor sahasında üç golle rahat turladı!

30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sahasında 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sahasında 2. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaştı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada penaltıdan Ramzi Safuri, 48. dakikada Tomas Cvancara ve 60. dakikada Yohan Boli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor adını bir üst tura yazdırırken, Bursaspor turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Cvancara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Hesap.com Antalyaspor, Safuri'nin penaltı golüyle öne geçti: 1-0.

Akdeniz temsilcisi, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

48. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Boli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Cvancara, meşin yuvarlağı kaleci Kerem Matışlı'nın solundan ağlara gönderdi: 2-0.

60. dakikada Safuri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Boli, kaleci Kerem Matışlı'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Antalya ekibi, üst tura çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Van de Streek), Hüseyin Türkmen (Dk. 64 Veysel Sarı), Dzhikiya (Dk. 80 Bahadır Öztürk), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ceesay, Cvancara, Safuri (Dk. 80 Kerem Kayaarası), Storm (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım), Boli

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Furkan Emre Ünver, Enes Kaya, Sefa Narin (Dk. 65 Cihat Kaan Çatak), Ali Kerim Yıldız, Tunahan Ergül (Dk. 53 Ensar Duman), Muhammet Zeki Dursun (Dk. 65 Musa Çağıran), Ahmet Hakan Atış (Dk. 76 Arda Ahmet Güneş), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 76 Alperen Karaca)

Goller: Dk. 36 Safuri (Penaltıdan), Dk. 48 Cvancara, Dk. 60 Boli (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Safuri, Dk. 43 Boli (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 36 Ertuğrul İdris Furat (Bursaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
