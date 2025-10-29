Antalyaspor sahasında üç golle rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sahasında 2. Lig ekibi Bursaspor ile karşılaştı.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-0 kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada penaltıdan Ramzi Safuri, 48. dakikada Tomas Cvancara ve 60. dakikada Yohan Boli kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor adını bir üst tura yazdırırken, Bursaspor turnuvaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hesap.com Antalyaspor, Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atladı.



36. dakikada Cvancara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Hesap.com Antalyaspor, Safuri'nin penaltı golüyle öne geçti: 1-0.



Akdeniz temsilcisi, soyunma odasına 1-0 önde girdi.



48. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Boli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Cvancara, meşin yuvarlağı kaleci Kerem Matışlı'nın solundan ağlara gönderdi: 2-0.



60. dakikada Safuri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Boli, kaleci Kerem Matışlı'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.



Karşılaşmayı 3-0 kazanan Antalya ekibi, üst tura çıktı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan



Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Van de Streek), Hüseyin Türkmen (Dk. 64 Veysel Sarı), Dzhikiya (Dk. 80 Bahadır Öztürk), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ceesay, Cvancara, Safuri (Dk. 80 Kerem Kayaarası), Storm (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım), Boli



Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Furkan Emre Ünver, Enes Kaya, Sefa Narin (Dk. 65 Cihat Kaan Çatak), Ali Kerim Yıldız, Tunahan Ergül (Dk. 53 Ensar Duman), Muhammet Zeki Dursun (Dk. 65 Musa Çağıran), Ahmet Hakan Atış (Dk. 76 Arda Ahmet Güneş), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 76 Alperen Karaca)



Goller: Dk. 36 Safuri (Penaltıdan), Dk. 48 Cvancara, Dk. 60 Boli (Hesap.com Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Safuri, Dk. 43 Boli (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 36 Ertuğrul İdris Furat (Bursaspor)



