Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.Rizespor, 59. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Performansıyla dikkat çeken Ali Sowe, ligde son yedi maçında sekizinci kez gol sevinci yaşadı.Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90. dakikada penaltıdan Adolfo Gaich attı. Antalyaspor'da Gaich, 90+7'de bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.Bu sonucun ardından Antalyaspor, 33 puana yükseldi. Rizespor, 33 puanda kaldı.Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rizespor, sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'un uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Kenan Piric ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.34. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kaluzinski'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.44. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın pasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.