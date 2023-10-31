Antalyaspor, kupaya 'eksiksiz' çıkıyor

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda çarşamba günü 52 Orduspor FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, kupaya 'eksiksiz' çıkıyor
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31 Ekim 2023 13:28
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda çarşamba günü TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

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