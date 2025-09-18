18 Eylül
Antalyaspor, kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, transfer engelini aştıktan sonra kadrosuna kattığı 17 futbolcuyu taraftarlarla buluşturdu.

Antalyaspor, kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, bu sezon kadrosuna kattığı 17 futbolcuyu tanıttı.
 
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen tanıtım töreninde isimleri tek tek anons edilerek sahaya çıkan futbolcular Cuesta, Doğukan Sinik, Dzhikiya, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Paal, Cvancara, Storm, Giannetti, Ceesay, Saric, Boli, Ballet, Samet Karakoç, Gueye taraftarı selamladı.
 
Törende konuşan kulüp başkanı Rıza Perçin, göreve geldikten sonra transfer engelini açmayı başardıklarını söyledi.
 
Ardından 17 futbolcuyu transfer ettiklerini ifade eden Perçin, "Güzel bir kadro kurduk. Antalyaspor taraftarlarını takımı desteklemeye tribüne çağırıyorum. Bu sezon 20-25 bin taraftar ortalaması ile oynamak istiyoruz." dedi.
 
Perçin, ligin ilk 5 haftasında 9 puan aldıklarını ve başarılı grafiklerinin süreceğine inandığını dile getirdi.
 
Yeni transferlerden Doğukan Sinik de Antalyalı olduğunu hatırlatarak, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.
 
Forvet oyuncusu Cvancara da Antalyaspor'da forma giydiği için çok mutlu olduğunu, takımın başarısı için elinden geleni sahada yaptığını ifade etti.
 
Törenin sonunda kulübün altyapısından yetişen Ali Demirbilek, Ege İzmirli ve Hasan Yakub İlçin ile profesyonel sözleşme imzalandı.
