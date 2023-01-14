Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Antalyaspor, kiralık olarak geri dönen Doğukan Sinik'in 4. dakikadaki golüyle öne geçti. Doğukan, ikinci Antalyaspor dönemine hızlı başlasa da 57. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.



Giresunspor, Antalyaspor kalecisi Alperen'in büyük hatasını iyi değerlendirdi ve 40. dakikada Borja Sainz ile skora eşitliği getirdi.



Ev sahibi ekip, 59. dakikada Luiz Adriano ile öne geçti. Ancak, golden 2 dakika sonra Fernando Martins'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Giresunspor, 79. dakikada Riad Bajic'in golüyle skora yeniden dengeyi getirdi.



Bu sonucun ardından Giresunspor 20, Antalyaspor ise 18 puana yükseldi.



Antalyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Giresunspor ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Güray Vural'ın verdiği pas ile sol kanattan içeriye doğru giren Doğukan Sinik, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Larsson'un şutunda top üstten auta gitti.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Larsson, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

35. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper Uludağ'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.

40. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Kaleci Alperen Uysal'ın hatalı pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Borja Sainz, hızla ceza sahasına girerek, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

44. dakikada Kuwas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Alperen Uysal topu kale direğinin dibinden kornere çelmeyi başardı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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