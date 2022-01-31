Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir ayrılık gerçekleşti.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Erkan Eyibil'in sezon sonuna kadar Stuttgat'a kiralandığı belirtildi.
Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Erkan Eyibil, 2021-22 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Erkan Eyibil'in sezon sonuna kadar Stuttgat'a kiralandığı belirtildi.
Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Erkan Eyibil, 2021-22 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."