Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir ayrılık gerçekleşti.



Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Erkan Eyibil'in sezon sonuna kadar Stuttgat'a kiralandığı belirtildi.



Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:



"Futbolcumuz Erkan Eyibil, 2021-22 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."





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