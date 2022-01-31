Antalyaspor'dan Stuttgart'a transfer

Fraport TAV Antalyaspor, Erkan Eyibil'in Stuttgart'a kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'dan Stuttgart'a transfer
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31 Ocak 2022 22:26
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Erkan Eyibil'in sezon sonuna kadar Stuttgat'a kiralandığı belirtildi.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Erkan Eyibil, 2021-22 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."

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