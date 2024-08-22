Antalyaspor'dan La Liga'ya gidiyor; son aşama

Real Valladolid Sportif Direktörü Domingo Catoira, basında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Basında çıkan haberlere şaşırdığını söyleyen Catoira, "Basında çokça yer alıyor ama aslında hiçbir şey yok. Temelde operasyon bitmedi, bu kadar basit. Bir sözleşmeyi sonuçlandırmak için pek çok konu vardır" sözlerini kullandı.



LA LİGA'DAN HABER BEKLENİYOR



İspanyol medyasında çıkan haberler de dikkat çekiyor. Çıkan haberlere göre; Antalyaspor ile Real Valladolid, Polonyalı futbolcunun transferi için büyük ölçüde anlaşamaya varırken, İspanyol ekibin yaşadığı bütçe sorunu sebebiyle La Liga yönetiminden izin bekliyor.



Harcama bütçesini dolduran ve bu konuda düzenleme bekleyen İspanyol ekibi, La Liga yönetiminden olumlu karşılık alması halinde Kaluzinski transferini tamamlayacak.



BONUSLU ANLAŞMA



Antalyaspor'a ilk teklifini 2.5 milyon Euro olarak yapan Valladolid, sonrasında fiyat artışına gitti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 3 milyon Euro garanti ücret, 1 milyon Euro da bonus maddesi bulunan anlaşmayla transfer tamamlanacak.



ALTERNATİF MARIO MARTIN



Rayo Vallecano'nun Jakub Kaluzinski'nin transferinin gerçekleşmeme olasılığına karşı Real Madrid'in ikinci takımında forma giyen Mario Martin'i alternatif olarak belirlediği iddia edildi. 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması için girişimlerin başladığı ifade edildi. Kariyerinde 84 maça çıkan genç futbolcu, 5 kez asist yapma başarısı gösterdi.





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