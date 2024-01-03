Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı kararı

Antalyaspor, Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürülen Bünyamin Balcı için 5 milyon euro bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı kararı
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03 Ocak 2024 12:50
Trabzonspor, sağ bek için alternatif listesine Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı da bekledi.

Antalyaspor ise 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro'luk teklif bekliyor.

Akdeniz ekibi, Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini sezon başında 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Bünyamin Balcı, bu sezon Antalyaspor'da 18 maça çktı ve 2 asist yaptı.

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