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Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

calendar 28 Mayıs 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 24 Haziran 2025 Salı günü saat 16.00'nın belirlendiği bildirildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun, 1 Temmuz 2025 Salı günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kulübün, geçtiğimiz ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçilmişti.


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