Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan sakatlandı

Antalyaspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan'dan kötü haber geldi.



Pazar günü Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Kırmızı-Beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına devam ederken, önceki gün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda Emrecan Uzunhan sakatlandı.



Omzu çıkan 23 yaşındaki futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Hatayspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek genç oyuncunun, 15 Eylül'de sona erecek milli aranın ardından formasına kavuşması bekleniyor.



Öte yandan Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Sam Larsson'un da Hatayspor karşısında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. [Kaynak: Lider Gazete]





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