Antalya'da şampiyon Slovak futbolcular oldu

21 yaş altı milli takımlarının katılımı ile düzenlenen "Antalya Cup'ı" Slovakya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da şampiyon Slovak futbolcular oldu
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29 Mart 2023 14:26
Antalya'da 21 yaş altı milli takımlarının katıldığı "Antalya Cup" uluslararası futbol turnuvası sona erdi.

Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya Finlandiya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımları katıldı.

Turnuvanın finalinde Kuzey Makedonya'yı 1-0 yenerek şampiyon olan Slovakya, 2 bin avro para ödülü kazandı. Turnuvada Kuzey Makedonya ise ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Bulgaristan'ı 2-0 yenen Finlandiya da üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini organizatör Recep Şamil Yaşacan verdi.

Turnuvanın gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bildirildi.

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