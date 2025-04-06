Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu başladı

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda, 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla yarış heyecanı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da gerçekleştirilen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu başladı
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06 Nisan 2025 14:01
Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda, 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla yarış heyecanı başladı.  Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton; profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden başlayan yarışların startını Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki kent protokolü verdi.

Organizasyonda, 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla 5K, 10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları koşulacak.

Yarış sonunda çeşitli konser ve parti etkinlikleri yapılacak. Organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

Maratonda ayrıca bazı koşucular giydikleri renkli kıyafetlerle dikkati çekerken, bir sporcu omzunda kütük ile koştu. Bazı yarışmacılar kucaklarında çocukları, evcil hayvanları ve bebek arabalarıyla koşarken bazıları da ellerinde çeşitli pankartlar taşıdı.

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