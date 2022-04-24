Ankaragücü zirvede hata yapmadı!

Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.



Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Owusu Kwabena ve 69. dakikada Yasin Güreler kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 66'ya yükseltti ve zirve yarışında hata yapmadı. Daha önce küme düşmesi garanti olan Balıkesir ise 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.





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