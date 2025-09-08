08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-052'
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
1-049'
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-049'
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-050'
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-152'
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-150'
08 Eylül
İsrail-İtalya
1-148'
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
0-0DA

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Trendyol 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında Beyaz Grup'ta 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
