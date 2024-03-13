Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu için final haftası!

MKE Ankaragücü, Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılamazsa teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu için final haftası!
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13 Mart 2024 11:07
MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu için kader maçı geldi çattı...

Emre Belözoğlu, 7. haftada Ankaragücü'nün başına geçtiğinde Ankaragücü 6 puanla 14. sıradaydı. Haftalardır galibiyet yüzü göremeyen Ankara ekibi, Gaziantep'in de kazanmasıyla beraber 16. sıraya kadar geriledi ve küme düşme potasının en güçlü adaylarından biri haline geldi.

Son olarak en ciddi rakiplerinden biri olan Samsunspor'a karşı deplasmanda yaşanan yenilgi de Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun hedef tahtasına konmasına neden oldu.

Milli ara öncesinde Başakşehir'le adeta final gibi bir maça çıkacak olan Ankaragücü'nde takımda galibiyet dışındaki sonuçlarda ayrılık ihtimali oldukça yüksek. Emre Belözoğlu'nun da bu müsabakaya kendisi adına final gözüyle baktığı bildirildi.

Başkent temsilcisi, Başakşehir maçından 3 puanla ayrılamazsa, milli ara öncesi teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlıyor.

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